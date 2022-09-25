الاتفاق النووي متاح إذا كانت أمريكا واقعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان تقريرًا على تويتر عن اجتماعاته في نيويورك.

وكتب أمير عبداللهيان في نيويورك، عقدت اجتماعات ومشاورات مع وزراء خارجية الكويت والإمارات وإريتريا وأرمينيا وأوغندا وسريلانكا ونيكاراغوا وفنزويلا والعراق.

وأكد رئيس الدبلوماسية في بلادنا: بالإضافة إلى الخطاب الذي ألقيته في اجتماع عدم الانحياز، أجبت على أسئلة صحيفة نيويورك تايمز. مضيفا ان الاتفاق متاح، ولكن فقط إذا كانت أمريكا قادرة على أن تكون واقعية وتتخذ القرار.

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