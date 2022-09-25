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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١١:١٠ ص

أمير عبداللهيان:

الاتفاق النووي متاح إذا كانت أمريكا واقعية

الاتفاق النووي متاح إذا كانت أمريكا واقعية

قال وزير الخارجية الايراني ان الاتفاق متاح، لكن إذا كانت أمريكا قادرة على أن تكون واقعية وتتخذ القرار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان تقريرًا على تويتر عن اجتماعاته في نيويورك.

وكتب أمير  عبداللهيان  في نيويورك، عقدت اجتماعات ومشاورات مع وزراء خارجية الكويت والإمارات وإريتريا وأرمينيا وأوغندا وسريلانكا ونيكاراغوا وفنزويلا والعراق.

وأكد رئيس الدبلوماسية في بلادنا: بالإضافة إلى الخطاب الذي ألقيته في اجتماع عدم الانحياز، أجبت على أسئلة صحيفة نيويورك تايمز. مضيفا ان الاتفاق متاح، ولكن فقط إذا كانت أمريكا قادرة على أن تكون واقعية وتتخذ القرار.

/انتهى/
رمز الخبر 1926746
https://ar.mehrnews.com/news/1926746/

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