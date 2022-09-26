أمير عبداللهيان: ايران تعلن عن استعداد القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع فنية وهندسية في أوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقب اجتماعات مكثفة مع وزراء ومسؤولين أجانب مشاركين في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بوزير الخارجية الأوغندي حاجي أودونغو وبحث معه اخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجاري مع هذا البلد.

وفي إشارة إلى أهمية إفريقيا في برامج السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، قال الدكتور أمير عبد اللهيان إن مكانة أوغندا مهمة.

وأعلن أميرعبداللهيان عن استعداد القطاع الخاص الإيراني لتنفيذ مشاريع فنية وهندسية، ووجود المزيد من رجال الأعمال الإيرانيين بما في ذلك الشركات القائمة على المعرفة، في هذا البلد.

وبينما رحب باهتمام حكومة السيد رئيسي بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، ومن جانب اخر أعلن وزير الخارجية الأوغندي عن زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية مع إيران في العام الماضي وأكد أن هذا الأمر فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين قدر الإمكان.

وأضاف حاجي أودونغو أن التعاون في المحافل الدولية، والدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المؤسسات والوكالات المتخصصة، وتبادل وجهات النظر حول استخدام الطاقة النظيفة كانت من بين أهم مواضيع المحادثات بين وزيري خارجية إيران وأوغندا.

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