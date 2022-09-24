وزير الخارجية الايراني يؤكد على رسم خارطة طريق للعلاقات مع النمسا

وأفادت ةكالة مهر للأنباء، ان أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، محادثات مكثفة مع وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من بينهم وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ.

وفي إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إيران والنمسا والدور البناء لهذا البلد في مفاوضات فيينا، أكد أمير عبداللهيان عزم إيران على تطوير العلاقات الثنائية قدر الإمكان. كما أوضح وزير الخارجية الايراني، امكانيات البلدين في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والبرلمانية، مؤكدا على الاستعداد لرسم خارطة طريق للعلاقات مع النمسا.

ومن جانبه أعلن وزير خارجية النمسا استعداد بلاده للمشاركة في رسم خارطة طريق لتسريع التعاون الثنائي، واشار إلى اهتمام الشركات النمساوية بالتواجد في أسواق جديدة في منطقة غرب آسيا ، بما في ذلك إيران.

ورحب شالنبرغ بمبادرات إيران في مفاوضات فيينا واستمرار الاتصالات الدبلوماسية، ودعا إلى التوصل إلى اتفاق مع مجموعة "5+1". كما أعلن وزير خارجية النمسا استعداد بلاده للعب دور بناء في حل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستكمال مفاوضات فيينا.

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