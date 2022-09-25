أميرعبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من سوريا والعراق والامارات وفنزويلا ونيكاراغوا وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبدالهيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وايضا استمرارا للقاءات مكثفة مع مسؤولين من عدة دول ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيره العراقي فؤاد حسين اخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة والتعاون بين بغداد وطهران وكذلك دول الخليج الفارسي.

وايضا التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، في إطار استمرار لقاءاته المكثفة مع وزراء خارجية الدول المختلفة، بوزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا تورتوس وناقش إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.

وأكد وزيرا خارجية إيران وفنزويلا على متابعة وتنفيذ وثيقة خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران قبل أشهر.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، التقى الدكتور أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا مع كارلوس فاريا وزير خارجية فنزويلا، وبحث وتبادل الآراء حول الموضوعات التي تهم البلدين بما في ذلك أحدث الاتجاهات في العلاقات الثنائية.

وصف أمير عبد اللهيان، أثناء استعراضه لأحدث العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفنزويلا، زيارة الرئيس مادورو الأخيرة إلى طهران بأنها مهمة وأكد: بعد توقيع تعاون شامل بين البلدين، فإن تنفيذ هذه التفاهمات تعتبر من برنامج السياسة الخارجية وعقد اللجنة المشتركة يمكن أن يسرع عملية تنفيذ اتفاقيات فيمابين البلدين.

وايضا التقى وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وناقش معه اخر التطورات في العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وايضا التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا واستعرض الجانبان آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وايضا بحث وزير خارجية بلادنا مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان اخر التطورات حول خفض التوتر في منطقة القوقاز.

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