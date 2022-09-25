عشرات المستوطنين يقتحمون مسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت الاقتحامات للمسجد الأقصى صباح اليوم، ضمن برنامج "الاقتحامات الصباحية"، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وسبق اقتحامات المستوطنين، انتشر لقوات الاحتلال الخاصة في عدة مناطق داخل الأقصى، خاصة في مسار المستوطنين وبالقرب من مصلى باب الرحمة "المنطقة الشرقية للأقصى".

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أنه حتى الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت 7 مجموعات متتالية المسجد الأقصى، وبلغ عدد المقتحمين 212 مستوطنا.

وأدى المستوطنون صلواتهم في ساحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال.

كما أدى المستوطنون الصلوات عند باب السلسلة "من الجهة الخارجية" فور انتهاء اقتحام الأقصى.

أما على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، فنظم المستوطنون صلواتهم من الجهة الخارجية.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت هويات المصلين قل السماح لهم بالدخول اليه، ومنعت بعض الشبان والفتيات.

وفي ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى ساعات الفجر، أقام المستوطنون صلواتهم في ساحة البراق.

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