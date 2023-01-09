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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٥٦ م

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى من باب المغاربة

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في تصريح صحفي مقتضب، أن “عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته”.

وأوضحت الأوقاف أن “المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى وبمنطقة باب الرحمة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال”.

ويواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و”جماعات الهيكل” المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1929595

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