  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٣:٤٢ م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات بحراسة من عناصرها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وهتف مصلون، تمكنوا من الدخول الى المسجد “الله أكبر”، للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926814
https://ar.mehrnews.com/news/1926814/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات