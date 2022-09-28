مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها، قبل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد على شكل مجموعات بحراسة من عناصرها.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وهتف مصلون، تمكنوا من الدخول الى المسجد “الله أكبر”، للتعبير عن احتجاجهم على الاقتحامات.

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