استمرار اقتحام المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر مستوطنون صورة المستوطن وهو يرفع علم اسرائيل خلال اقتحامه ساحات الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.



وتستمر الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى ضمن برنامج الاقتحامات اليومية عبر باب المغاربة، كما تتواصل الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية يوم غد وعلى مدار الاسبوع القادم "اسبوع عيد العرش".



وثقت شبكة القسطل مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين في شهر سبتمبر/أيلول، والتي تنوعت بين اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى وعمليات اعتقال وهدم منشآت وقرارات إبعاد وغيرها من أنواع الانتهاكات.



وفي سياق الانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى، فقد اقتحمه 4426 مستوطنا، وفي بعض الحالات أدوا صلوات علنية تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال، وكان أخطر هذه الاقتحامات الذي تم خلال فترة عيد رأس السنة العبرية (يومي 26-27 سبتمبر\أيلول) شارك فيها مفوض عام شرطة الاحتلال وأعضاء في كنيست الاحتلال.



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