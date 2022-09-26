إيران تعلن عن صناعة سفينة الشهيد "أبو مهدي المهندس" للعام المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، في إشارة إلى خصائص وعملية صناعة سفينة الشهيد سليماني: في وقت رفضت فيه بعض الدول إعطائنا حتى صاروخ واحد، بدعم من قائد الثورة الاسلامية بدأنا بصناعة سفينة الشهيد سليماني وقمنا بتنفيذها بنجاح.

وأشار الادميرال تنكسيري الى تصميم وتصنيع سفينة " الشهيد سليماني" الحربية داخل البلاد، موضحا أنها تزن 600 طن وتحمل 16 صاروخا بمدى متدن و4 صواريخ بعيدة المدى وتعد الاولى من نوعها لدى الجمهورية الاسلامية تستطيع صواريخها الانطلاق بشكل عمودي.

وأضاف : "سيتم تصنيع سفينة أخري في العام المقبل تحمل اسم الشهيد ابومهدي المهندس رفيق سلاح الشهيد سليماني".

وبيّن أن سفينة الشهيد سليماني الحربية مزودة بصواريخ سطح – سطح بمديات متعددة من 90 الى 750 كلم وأن كافة الصواريخ وأسلحتها وأدوات الحرب الالكترونية صناعة داخلية بالكامل، حيث استغرقت عملية صناعتها 18 شهرا.

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