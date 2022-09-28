قوات حرس الثورة الاسلامية تستهدف مقرات للإرهابيين الانفصاليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية مقرات للإرهابيين الانفصاليين في شمال العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

وقد بدأت قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية عملياته النارية والمدفعية ضد الإرهابيين الانفصاليين من 24 سبتمبر عام 2022حتى الان.

وبعد التحذيرات اللازمة لسلطات المنطقة الشمالية من العراق عبر المصادر ذات الصلة لتفكيك أنشطة الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمحسوبة على الغطرسة العالمية في العراق. وعدم الاهتمام الى هذه التحذيرات واستمرار وجود الجماعات الإرهابية والاعتداءات على المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومهاجمة بعض القواعد ونقاط التفتيش الحدودية لبلدنا ودعمها وخاصة دعم أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بدأ مقاتلو قاعدة حمزة سيد الشهداء عليه السلام التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، بإطلاق نار وهجمات بالمدفعية على مقارها ومراكز انتشارها في أجزاء من المنطقة.

ومنذ ذلك الحين خلال هذه الفترة ما زالت فلول الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة باقية بعد تكبدها خسائر في مناطق متفرقة وتهديد أمن وسلم شعبنا الأعزاء، ابتداء من صباح اليوم بدأت المرحلة الجديدة للعمليات من قبل القوات البرية ضد المواقع ومقرات وثكنات والمجموعات المذكورة في عمق المنطقة الشمالية من العراق، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية والتدميرية وبعد ذلك سيتم الإبلاغ عن تفاصيل العمليات والخسائر والأضرار التي لحقت بأعداء الشعب الايراني.

وقد تم التأكيد مرة أخرى على أن هذه العملية ستستمر بحزم إلى أن يتم إزالة التهديد بشكل فعال وتفكيك مقار الجماعات الإرهابية وانتباه سلطات المنطقة لالتزاماتها ومسؤولياتها.

/انتهى/