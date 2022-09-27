فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها للاستجابة لنداء الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعت فصائل المقاومة كل طبقات وفصائل فلسطين للدفاع عن المسجد الأقصى بكل الطرق الممكنة. كما طالبت المقاومة الدول العربية المتنازعة مع الكيان الصهيوني بوقف علاقاتها مع الكيان، لأن هذا العمل شجع تل أبيب على تكثيف عدوانها على الأمة الفلسطينية ومقدساتها.

وفي جزء آخر من هذا البيان، أشارت الجماعات إلى رسالة التهنئة التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، لوزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس"، وأثناء إدانتهم لهذا العمل وصفوه بأنه خيانة لمقاومة ونضال الأمة الفلسطينية.

واقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

و أطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

و اقتحمت الجماعات المتطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك بالأمس ومارست طقوساً تلمودية بحجة الأعياد، وسط تصدي من المرابطين.

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