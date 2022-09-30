إيران تدين الاعتداء الإرهابي على مركزاً تعليمياً غربي كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أدان بشدة الاعتداء الإرهابي على مركزا علميا وتعليميا في غرب كابول، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وأضاف: إن هذا الاعتداء المميت على الشباب الأبرياء المشاركين في اختبار علمي عمل شنيع ومخالف للتعاليم الدينية ومبادئ الإنسان الأساسية، وارتكابه وصمة عار على أكتاف مرتكبي هذه الجريمة والمدافعين عن الارهاب.

ومذكّرا بمسؤولية الحكومة المؤقتة على أفغانستان في توفير الأمن لمواطني هذا البلد، وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع أسر الضحايا، سائلا الباري تعالى الغفران و السلوان والشفاء العاجل للمصابين.

وجدير بالذكر انه استهدف تفجير انتحاري مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن 32 قتيلا إضافة إلى 40 جريحا جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي.

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