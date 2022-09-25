  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٥٤ ص

عبر تغريدة له؛

كنعاني: لن تمر محاولات انتهاك سيادة إيران دون رد

كنعاني: لن تمر محاولات انتهاك سيادة إيران دون رد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لبلادنا، ردا على تصرفات الحكومة الأمريكية بخصوص بعض العقوبات في مجال الاتصالات: إن المساعي التي تهدف إلى انتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ردا على تصرفات الحكومة الأمريكية بخصوص بعض العقوبات في مجال الاتصالات، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ان امريكا قد تحاول دائما اضعاف أمن إيران واستقرارها، وقد تفشل دائما في كل مرة.

وأضاف: من خلال التخفيف من شدة عدة من العقوبات وفي نفس الوقت الحفاظ على أقصى قدر من الضغط، فإن أمريكا تسعى بنفاق لتحقيق أهدافها ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلادنا في النهاية: الجهود المبذولة لانتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.

/انتهى/

رمز الخبر 1926740
https://ar.mehrnews.com/news/1926740/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات