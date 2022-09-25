كنعاني: لن تمر محاولات انتهاك سيادة إيران دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ردا على تصرفات الحكومة الأمريكية بخصوص بعض العقوبات في مجال الاتصالات، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ان امريكا قد تحاول دائما اضعاف أمن إيران واستقرارها، وقد تفشل دائما في كل مرة.

وأضاف: من خلال التخفيف من شدة عدة من العقوبات وفي نفس الوقت الحفاظ على أقصى قدر من الضغط، فإن أمريكا تسعى بنفاق لتحقيق أهدافها ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلادنا في النهاية: الجهود المبذولة لانتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.

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