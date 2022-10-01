  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١:٥٣ م

اليوم السبت؛

استشهاد 4 من عناصر حرس الثورة الاسلامية والتعبئة في حادث مدينة زاهدان

استشهاد 4 من عناصر حرس الثورة الاسلامية والتعبئة في حادث مدينة زاهدان

أعلنت العلاقات العامة في مقر فيلق القدس التابع لفيلق جنوب شرقي البلاد عن عدد شهداء حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة في الحادث الارهابي ليوم أمس في مدينة زاهدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مقر فيلق القدس التابع لفيلق جنوب شرق إيران عن عدد شهداء قوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة في الحادث الإرهابي ليوم أمس.

واستشهد في الحادث العقيد سيد حميد رضا هاشمي ومحمد أمين آذرشكر ومحمد أمين عارفي و سعید برهان زهی ریغی .

وبلغ عدد مصابين قوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية وقوات التعبئة في هذا الحادث الى 32 شخصا.

وكانت وسائل إعلامية تابعة لما يسمى بـ "جيش العدل" أعلنت مساء أمس الجمعة تبني هذه الزمرة التكفيرية للأعمال الإرهابية في زاهدان فيما أفاد مصدر أمني مطلع مقتل عنصرين تابعين لهذه الزمرة الإرهابية خلال الحادث وهما "عبدالمجيد ريغي" و"ياسر شه بخش" على يد قوات الأمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1926867
https://ar.mehrnews.com/news/1926867/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات