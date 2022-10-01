استشهاد 4 من عناصر حرس الثورة الاسلامية والتعبئة في حادث مدينة زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مقر فيلق القدس التابع لفيلق جنوب شرق إيران عن عدد شهداء قوات حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة في الحادث الإرهابي ليوم أمس.

واستشهد في الحادث العقيد سيد حميد رضا هاشمي ومحمد أمين آذرشكر ومحمد أمين عارفي و سعید برهان زهی ریغی .

وبلغ عدد مصابين قوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية وقوات التعبئة في هذا الحادث الى 32 شخصا.

وكانت وسائل إعلامية تابعة لما يسمى بـ "جيش العدل" أعلنت مساء أمس الجمعة تبني هذه الزمرة التكفيرية للأعمال الإرهابية في زاهدان فيما أفاد مصدر أمني مطلع مقتل عنصرين تابعين لهذه الزمرة الإرهابية خلال الحادث وهما "عبدالمجيد ريغي" و"ياسر شه بخش" على يد قوات الأمن.

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