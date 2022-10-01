تسجيل 3 حالة وفاة و538 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 549 ألفا و186 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال109 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 148 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و325 ألفا و962 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 3 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و429 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و112 الفا و310 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 16 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و200 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 232 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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