تسجيل 5حالة وفاة و328 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 548 ألفا و648 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 88 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 151 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و325 ألفا و651 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 5 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و426 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و103 الفا و667إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و229 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 199 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/