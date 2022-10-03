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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٣٧ ص

الأمم المتحدة:

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابول إلى 43 قتيلا على الأقل

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابول إلى 43 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تفجير انتحاري استهدف الجمعة مركزا تعليميا في كابول إلى 43 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان يوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان انتحاري فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة من اتباع اهل البيت (ع).

وجاء في بيان للبعثة على تويتر أن هناك "43 قتيلا و83 جريحا. وغالبية الضحايا فتيات وشابات" مشيرةً إلى أنّ عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وفجر الانتحاري نفسه بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات.

ولم تتبن أي مجموعة بعد اعتداء الجمعة. لكن تنظيم "داعش" الارهابي سبق أن أعلن مسؤوليته عن اعتداءات في المنطقة استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

/انتهى/

رمز الخبر 1926912
https://ar.mehrnews.com/news/1926912/

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