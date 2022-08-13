افغانستان.. وقوع انفجار غرب كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رجحت الصحيفة أن يكون الانفجار استهدف مركز توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية على الطريق البالغ طوله 20 متراً.

ولم ترد أنباء عن طبيعة الانفجار أو الضحايا، فيما لم يصدر أي تعليق من حركة طالبان.

وتصاعدت الهجمات في مناطق مختلفة من أفغانستان لاسيما في العاصمة كابول في الأيام الأخيرة.

ووقع انفجار في 5 من آب/أغسطس الجاري، واستهدف منطقة تقطنها أغلبية شيعية.

وأوقع الانفجار وفق ما أعلنته الشرطة في كابول ثمانية قتلى على الأقل فيما أصيب 18 آخرون بجروح، مع إحياء الشيعة في ذكرى مقتل الإمام الحسين.

بعد ذلك بيومين، وقع انفجار شديد في ميدان سبين كلي، غرب كابول، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية المستقلة.

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