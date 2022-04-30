افغانستان... وقوع انفجار غرب كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت قناة "طلوع" في خبر عاجل، اليوم السبت، عن وقوع انفجار في غرب العاصمة الافغانية "كابول".

وصرحت شهود عيان ان الحادث الانفجار وقع بالقرب من تقاطع دهبوري في حافلة ركاب، مشيرة الى انه نجم عن انفجار عبوة ناسفة، حيث قتل شخص واصيب ثلاثة اخرون في الحادث حتى الان.

جدير بالذكر انه نقلت ايضا قناة "طلوع نيوز" يوم الجمعة الماضي، عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.

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