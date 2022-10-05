" باقر نمازي" یغادر طهران متوجها إلى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، إن باقر نمازي، الذي أطلق سراحه من السجن قبل أيام ، غادر إيران اليوم متوجها إلى سلطنة عمان.

وقال كاظم غريب ابادي، نائب الشؤون الدولية للقضاء وسكرتير مقر حقوق الإنسان، في الأيام الماضية عن باقر نمازي: باقر نمازي خرج من السجن وفي منزله في طهران منذ ما يقرب من أربع سنوات بسبب الإجراءات الطبية .

وقال نائب رئيس الشؤون الدولية للقضاء: وفقا للطلبات لمواصلة العلاج في الخارج، لاعتبارات إنسانية، تم رفع حظر السفر عن باقر نمازي الأربعاء الماضي ويمكنه مغادرة البلاد متى شاء.

وبالإضافة إلى ذلك، شكر وزير خارجية عمان، في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، طهران على حسن نيتها بالسلطات العمانية والاجراء الإنساني للجمهورية الإسلامية لتسليم باقر نمازي لعمان الذي مدان بالتجسس في إيران.

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