وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني،التقى مع رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان المجري، جوليت نمت في برلمان هذا البلد.

ووصف نائب وزير الخارجية اندلاع الحرب في أوروبا ليس فقط كعامل في تصعيد التوتر بين الدول الأوروبية ، ولكن أيضًا كتهديد لأمن الطاقة العالمي والأمن الغذائي ، وقال: نظرا لنهج إيران والمجر المعارض للحرب وفي ضوء ان إيران جارة لروسيا والمجر جارة لأوكرانيا ، يجب بذل الجهود لتغيير الاتجاه الحالي في أوروبا من الصراع والنزاع المسلح إلى طاولة المفاوضات، واضاف نائب وزير الخارجية: إن إيران مستعدة للتعاون لإنهاء الحرب في أوروبا.

ووصف باقري حضور الوفد الإيراني في البرلمان المجري بأنه تعبير عن اهتمام إيران الخاص بالعلاقات البرلمانية واعتبر دور البرلمانات في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها.

ومن جهته، أعرب رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان المجري عن أمله في تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين وقال: إن دور إيران الحاسم في الاستقرار والأمن الإقليميين لا يمكن إنكاره ، ولهذا السبب تولي المجر أهمية خاصة لتعزيز العلاقات معها.

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