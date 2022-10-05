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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٦:٣٣ م

أوليانوف يتوقع استئناف مفاوضات رفع الحظر خلال الشهر المقبل

أوليانوف يتوقع استئناف مفاوضات رفع الحظر خلال الشهر المقبل

توقع ممثل روسيا في مفاوضات رفع الحظر في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن تستانف مفاوضات رفع الحظر عن ايران في منتصف نوفمبرالقادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوليانوف في تصريح لقناة الجزيرة إنه يتوقع استئناف المفاوضات في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر القادم، واضاف أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو الأسبوع المقبل.

وكانت الجمهورية الإسلامية قد أرسلت قبل شهر رأيها على رد أمريكا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ، ووفقًا لمصادر مطلعة ، فإن النص الذي اقترحته اميركا فيه الكثير من الغموض وطلبت إيران معالجة هذا الغموض.

وبعد يوم من رد إيران الثاني على الخطة الأوروبية المقترحة، أكد محمد مرندي، مستشار الفريق المفاوض الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة ، أن الولايات المتحدة تريد نصًا غامضًا حول الاتفاقية، لكن إيران تصر الحاجة إلى نص صريح مع عبارات ومصطلحات واضحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926979
https://ar.mehrnews.com/news/1926979/

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