كنعاني: تلقینا الرد الامریکي وسنرد عليه بعد الانتهاء من دراسته/ 45 حالة وفاة بكورونا

كنعاني: تلقینا الرد الامریکي وسنرد عليه بعد الانتهاء من دراسته

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تلقي رد الحكومة الأميركية على ملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع الحظر، عصر اليوم الاربعاء، وذلك عبر المنسق الأوروبي للمحادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، أعلن بدء المراجعة التفصيلية للرد الأميركي.

وأضاف كنعاني سوف تعلن جمهورية إيران الإسلامية وجهات نظرها في هذا الصدد إلى المنسق، بعد الانتهاء من دراسة الرد...

على لسان وزير خارجيتها؛ ايران تدين العدوان الامريكي على الشعب السوري بأشد العبارات

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية"ناصر كنعاني"، العدوان الذي شنّه الجيش الامريكي على الشعب السوري والمراكز الحيوية في هذا البلد، أمس الاربعاء، مؤكدا أن هذا العدوان انتهاكا صارخاً لسيادة واستقلال و وحدة الأراضي السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن متحدث الخارجية الإيرانية قال في تصريح له بهذا الصدد : ان العدوان الذي شنه الجيش الامريكي فجر الأربعاء على الشعب السوري، شكل اجراء ارهابيا ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال في هذا البلد، نافياً وجود اي صلة بين هذه المجموعات والجمهورية الاسلامية الايرانية...

مرندي: اتهامات الوكالة الذرية يمكن حلها في حال لم يتم تسييسها

قال مستشار الفريق النووي الإيراني المفاوض والخبير في الشؤون السياسية، إنه يجب إغلاق ملف الاتهامات الباطلة للوكالة الذرية ضد إيران قبل أي اتفاق، وأضاف أن هذه القضية قابلة للحل بسهولة إذا لم يتم تسييسها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه و في مقابلة مع "فرانس 24" بشأن المفاوضات النوویة الجارية في فيينا و عن تأخر أميركا في الرد على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي قال محمد مرندي: أعتقد أنه من الواضح تماما أن الولايت المتحدة لديها مشاكلها الداخلية، وهناك أيضاً الكثير من الضغط على بايدن من قبل الكيان الإسرائيلي وأنصاره في واشنطن، ويبدو أن الأميركيين غير متأكدين مما يريدون فعله، وهو أمر مثير للاهتمام جدا لأنه يثير احتمال أن أميركا تريد التضحية بأوروبا في الوقت الذي توجد هناك أزمة طاقة...

الصحة الايرانية: تسجيل 45 حالة وفاة و2667 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل2667 إصابة و45 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 516 ألفا و 596 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 591 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1287 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 256 ألفا و895 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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