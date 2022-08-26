أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات المفاوضات والعلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات، تم بحث وضع مفاوضات رفع العقوبات وبعض القضايا الثنائية والاقليمية، وجهود الجانبين.

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى "توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في الثامن من أغسطس/آب الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا.

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