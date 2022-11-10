عبداللهيان و نظيره العماني يتباحثان حول مفاوضات إلغاء الحظر

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الطرفان تداولا وجهات النظر بشأن آخر الاوضاع في مفاوضات رفع الحظر عن ايران.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أشار وزيرا الخارجية الى العلاقات الايجابية بين البلدين، وأكدا ارادة الجانبين على استمرار العلاقات الثنائية وتطويرها وتعزيزها، اضافة الى التعاون بينهما على الصعيدين الاقليمي والدولي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن آخر اوضاع مفاوضات إلغاء الحظر.

وأشار امير عبداللهيان، الى النوايا الايجابية والبناءة لسلطان عمان، معربا عن تقديره لمساعدي وزير خارجية سلطنة عمان للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ودائم.

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