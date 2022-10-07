الطب الشرعي في إيران يعلن عن اسباب وفاة "مهساء أميني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه جاء ذلك خلال بيان اصدرته هيئة الطب الشرعي في إيران اليوم الجمعة موضحة فيها اسباب وفاة الشابة "مهساء أميني".

وبحسب بیان الطب الشرعي، فأن المرحومة مهساء أميني كانت قد أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخاعية والغدد الواقعة تحت إمرها.

وأكد بيان هيئة الطب الشرعي، أن المرحومة أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي.

كما اشار البيان، أن مهساء أميني توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة (M.O.F.) نتيجة نقص الأكسجة الدماغي في الـ 16 من سبتمبر 2022.

وأكد البيان أن وفاة مهسا أميني لا علاقة لها بإصابة في الرأس وأو الجسد، وذلك بحسب السجلات الطبية والأشعة للدماغ والرئتين وتشريح الجثة والاختبارات الباثولوجية.

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