لجنة طبية من 19 طبيبا اخصائيا تؤكد عدم تعرض مهساء أميني لاي ضربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فروزش في تصريح له ان "مؤسسة الطب الشرعي، كذراع قوي للقضاء، واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع ".

وأضاف: إن تقرير سبب وفاة الفقيدة مهساء أميني تم تاكيده من قبل لجنة أطباء مؤلفة من 19 عضوا. في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا.

وقال فروزش: في حالة المتوفاة مهساء أميني، كانت العينات من نوع علم الأمراض والسموم. في الأسبوع الأول، كانت نتائج اختبارات السموم لدينا واضحة تمامًا، ولكن نظرًا لحقيقة أن العملية في اختبارات علم الأمراض تستغرق وقتًا معينًا، فقد تم تمديد الوقت إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى نحصل على النتيجة المرجوة. في أكثر دول العالم تقدمًا، هناك حاجة إلى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لنفس الفترة من اختبارات علم الأمراض.

وتابع: في حالة السيدة أميني، استفسرنا من وزارة الصحة وهيئة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأرسلت إلينا هيئة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وثائق بسبب أعراض الصداع واضطراب النمو واضطراب في الرؤية حيث خضعت لعملية جراحية مع تشخيص ورم حميد في المخ. كما سمح والد الفقيدة أميني للأطباء بإجراء الجراحة في حينه. في ذلك الوقت، تم فتح جمجمة المريضة من الجانب الأيمن وكان ذلك واضحًا تمامًا في الفحص البدني وكان واضحًا أيضًا في تشريح الجثة. أيضًا، في ذلك الوقت، وفقًا لتشخيص الطبيب، بقي جزء من الورم بسبب حالة المريضة.

وأضاف المدير العام للطب الشرعي في طهران: كل تعليقاتنا موثقة بالسجلات الطبية. كان جزء من وثائقنا يتعلق بزيارات العيادات الخارجية للفقيدة أميني للأطباء والأطباء المتخصصين في مختلف المجالات. لم يعتمد رأينا فقط على ملاحظات تشريح الجثة وفحص الجثة، وقمنا بفحص سجلات المريضة إما في المستشفى أو في العيادة الخارجية.

وصرح مدير الطب الشرعي في طهران: في الفحص البدني لمهساء أميني، لم تكن هناك آثار أو دليل على وجود إصابة في الرأس والوجه ومنطقة الجمجمة. لم يكن هناك نزيف في الأذن ولا علامات نزيف أو تفكك في حمة الدماغ. وصلنا إلى كتلة نتجت عن عملية سابقة. لم تكن هناك علامات نزيف في منطقة تحت العنكبوتية.

وتابع: في بداية الأمر تم عقد لقاء بحضور والد المتوفى، وسئل عن مسار العلاج، وفي لقاء آخر، كانوا حاضرين مع محاميهم، وطُرحت أسئلة حول مسار العلاج والأدوية التي تستخدمها أميني.

وقال فروزش: كانت المريضة تتناول أدوية قصور الغدة الدرقية. تم استلام توثيق استخدام الأدوية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتناولت المريضة أدوية أخرى بشكل غير مستمر، وهي مسجلة في سجلات المريضة. كما قامت بزيارة العديد من الأطباء.

بالإضافة إلى ذلك، قال حسين قناعتي، رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية: "الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني أظهرت أنها خضعت لعملية جراحية ، والبعض نشر معلومات كاذبة على الشبكات الافتراضية دون شرح حالة المريضة. أظهرت الصور التي تم فحصها عدم وجود كسر في الأشعة المقطعية. كما أكد كبار الأطباء في البلاد أنه لا يوجد عامل مؤد لحدوث نزيف.

واضاف: أظهرت تحقيقاتنا أنه ليس من الطبيعي أن يغمى على الشاب، وكان هذا سؤالاً لنا، والسبب الأكثر شيوعاً لهذا عند الشباب هو التمزق المفاجئ للقلب أو النزيف الدماغي الشديد والارتجاجات، وهي الأعراض التي تظهر في هذه الحالات بشكل تدريجي وتظهر الأعراض مع مرور الوقت .

وبالإضافة إلى ذلك، قال المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران: في فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة الذي تم إجراؤه على الصدر والبطن، لم ينزف أي من أعضاء الجسم الداخلية والصدر وكانت الأحشاء صحية تمامًا.

وقال: تم إجراء الفحص اللازم في مستشفى كسرى وتم إعطاء العلاج اللازم للمريض. تم أخذ شرح طبي من والدة المتوفاة في مستشفى كسرى وذكرت أن مهساء أميني خضعت لعملية جراحية في المخ وكانت تعاني من مرض السكري الكاذب وقصور الغدة الدرقية. وقدمت والدة المتوفى هذه التفسيرات وقدمت كذلك معلومات للأطباء عن حالة علاج ابنتها.

/انتهى/