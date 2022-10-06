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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٣٠ ص

جراء اعمال الشغب؛

استشهاد أحد عناصر التعبئة من اهل السنة في مدينة زاهدان

استشهاد أحد عناصر التعبئة من اهل السنة في مدينة زاهدان

اعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في جنوب شرق البلاد عن استشهاد احد عناصر التعبئة من هل السنة في مدينة زاهدان والذي كان قد اصيب في اعمال الشغب الاخيرة بالمدينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة لمقر "القدس" أعلنت في تقرير اصدرته الاربعاء، ان "ناصر براهوئي" أحد كوادر التعبئة من أهل السنة في منطقة زاهدان والذي كان قد أصيب في أعمال الشغب الأخيرة بالمدينة، قد التحق بركب الشهداء .

وتقام اليوم الخميس مراسم تأبين شهداء زاهدان الستة في حسينية "عشاق ثارالله" في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وفي وقت سابق استشهد خلال أعمال الشغب الاخيرة كل من؛ سعيد برهان زهي ريغي من التعبئة الامنية لاهل السنة، العقيد في الحرس الثوري سيد حميد رضا هاشمي (سيد علي موسوي)، محمد أمين آذر شكر، محمد أمين عارفي، التعبوي علي بيك.

/انتهى/

رمز الخبر 1926987
https://ar.mehrnews.com/news/1926987/

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