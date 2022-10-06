استشهاد أحد عناصر التعبئة من اهل السنة في مدينة زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة لمقر "القدس" أعلنت في تقرير اصدرته الاربعاء، ان "ناصر براهوئي" أحد كوادر التعبئة من أهل السنة في منطقة زاهدان والذي كان قد أصيب في أعمال الشغب الأخيرة بالمدينة، قد التحق بركب الشهداء .

وتقام اليوم الخميس مراسم تأبين شهداء زاهدان الستة في حسينية "عشاق ثارالله" في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وفي وقت سابق استشهد خلال أعمال الشغب الاخيرة كل من؛ سعيد برهان زهي ريغي من التعبئة الامنية لاهل السنة، العقيد في الحرس الثوري سيد حميد رضا هاشمي (سيد علي موسوي)، محمد أمين آذر شكر، محمد أمين عارفي، التعبوي علي بيك.

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