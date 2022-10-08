مجلس النواب سيقدم بندا طارئا لاتحاد البرلمان الدولي للمطالبة بحفظ سيادة العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خلال جلسة مجلس النواب إن "العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي".
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن العراق سيقدم إلى اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خلال جلسة مجلس النواب إن "العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي".
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