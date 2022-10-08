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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٣٤ م

الحلبوسي:

مجلس النواب سيقدم بندا طارئا لاتحاد البرلمان الدولي للمطالبة بحفظ سيادة العراق

مجلس النواب سيقدم بندا طارئا لاتحاد البرلمان الدولي للمطالبة بحفظ سيادة العراق

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن العراق سيقدم إلى اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خلال جلسة مجلس النواب إن "العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي بندا طارئا للمطالبة بحفظ سيادته ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي".

/انتهى/

رمز الخبر 1927038
https://ar.mehrnews.com/news/1927038/

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