حماس تتوعد الاحتلال الصهيوني بملاحم متلاحقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيانها الصادر اليوم السبت، زفت "حماس"، شهيدي جنين، الفتى "محمود مؤيد محمود الصوص"، والفتى "أحمد محمد حسين ضراغمة"، اللذين ارتقيا خلال مواجهات واشتباكات بطولية مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين ومحيطه.

وكشفت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية في بيانها، عن إيقاع مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، قوات الاحتلال وآلياته اليوم في كمين محكم؛ معلنة ان هؤلاء الابطال "خاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا نموذجاً يحتذى في المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني أمام جبروت الاحتلال".

ووجهت حماس التحية، "لجنين ومخيمها والمقاومين فيها من كل الفصائل، وفي مقدمتهم أبطال كتائب القسام"؛ حسب موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

واردفت : في ذكرى مولد صاحب الإسراء والمعراج سيدنا النبي الأكرم (ص)، على الاحتلال وحكومته المتطرفة إدراك أن صرخة المسجد الأقصى وجراح المرابطين فيه، لن يذهب أدراج الرياح، وسنعيد له طهره من أرواحنا ودمائنا، مهما بلغت التضحيات.

وخلال عملية اقتحام مستجدة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت ضد مخيم جنين ومحاصرتها لاحد المنازل هناك، اندلعت اشتباكات مسلحة شديدة مع المقاومين، حيث استشهد على اثرها فتيان فلسطينيان واعتقل ثالث، بينما أصيب 11 آخرون؛ وأعلنت صحيفة "يديعوت" العبرية الصهيونية عن إصابة جندي صهيوني بجراح خلال هذه الاشتباكات.

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