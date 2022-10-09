مقتل مجندة صهيونية وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعلنت مصادر عبرية عن اصابة 3 جنود من جيش الاحتلال، مساء السبت في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وذكرت المصادر بأنه أصيب أثنان من عناصر "حرس الحدود" بجراح حرجة، والثالث بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار نفذها أحد المقاومين على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر العبرية: "أن مجند ومجندة تعرضا لإطلاق النار، وحالة المجندة حرجة جداً قتلت لاحقاً، فيما لا يزال الجندي بحالة خطيرة".

وأوضحت المصادر، بأن الحديث يدور عن أن منفذ عملية "شعفاط" حاول دهس جنود قرب الطور وتم إطلاق النار عليه.

وفي أعقاب العملية، قام عدد من الشبان بتوزيع الحلوى في مخيم شعفاط احتفالًا بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاوم على حاجز "شعفاط "بالقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" منذ الليلة الماضية، عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط بالقدس" المحتلة ، وفقا للمتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، حيث أغلقت قواته مخيم شعفاط وبلدة عناتا في القدس، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج". وسط حالة من الاستنفار ، أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأحد 9/10/2022، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور من خلاله. وأضافت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال انتشروا على امتداد الشارع الرئيسي في حوارة، وشرعوا بإعادة مركبات المواطنين، ما دفعهم إلى سلوك طرق بديلة.

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