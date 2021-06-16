الاحتلال يقتل فلسطينية شمال القدس المحتلة

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفق روايات عبرية، فإن المواطنة الفلسطينية ترجلت من مركبتها وحاولت طعن جنود مٌحتليين، قبل أن يتم إطلاق النار عليها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن تقارير وردت عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، مؤكداً أن تم إطلاق النار عليها وتحييدها، وفق تعبيره.

وفي وقت لاحق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال ، إن الفلسطينية فارقت الحياة، دون تقديم أي تفاصيل عنها.

من جانبها ذكرت مصادر فلسطينية، أن الشهيدة والتي لم تعرف هويتها بعد، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ ممرا في شارع عسكري شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام