استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان، أنّه "منذ بداية العام، قُتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني، بينهم أطفال، وسط زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ)".

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى ضرورة "الحد من التوترات على الفور، لفتح المجال للمبادرات الحاسمة التي تهدف إلى إنشاء أفق سياسي قابل للحياة"، بحسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، عن ما يسمّى بـ"مراقب الدولة" قوله إنّ "الجيش الإسرائيلي غير مستعد بما يكفي لوجستياً لمواصلة القتال في الضفة الغربية".

ويُجمع المسؤولون الإسرائيليون على أنّ الضفة الغربية تشكل خطراً وتحدياً كبيراً أمام الاحتلال، في ظل تزايد العمليات الفلسطينية، والإرادة الشعبية لمناهضة الاحتلال، والدعوات المستمرة إليها.

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