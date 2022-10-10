طائرات الركاب الإيرانية الصنع تدخل الخدمة خلال الاعوام الثلاثة القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، محمدي بخش، أشار في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، إلى ان اسطول النقل الجوي في البلاد بحاجة الى 550 طائرة ركاب؛ مبينا ان احد السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع يكمن في توطين صناعة الطائرات.

ولفت المسؤول بوزارة الطرق وبناء المدن الايرانية، الى الاستعدادات لتصنيع طائرات تقل 72 و150 راكبا، اضافة الى طائرات "التاكسي الجوي" التي تسع لـ 12 و17 راكبا، مضيفاً أنه تم انشاء ائتلاف تجاري ثلاثي يضم وزارات الطرق والصناعة والدفاع، لتولي عمليات التصميم والانتاج في هذا المشروع.

وبيّن رئيس منظمة الطيران المدني الايراني، ان مسؤولية تمويل هذه المشاريع وتجنيد الشركات المعرفية الايرانية لهذا الغرض، يثقل عاتق وزارة الصناعة والتعدين، بينما تتولى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة مرحلة الانتاج.

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