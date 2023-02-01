منظمة الطيران المدني: الطاقات الشبابية المختصة في ايران قادرة على تصنيع طائرات نقل الركاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الطرق، رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، محمد محمدي بخش، اعلن خلال زيارتة تفقدية قام بها رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، للاقسام المختلفة في حضيرة الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية "اتا"، والمشاهدة عن كثب سير الاجراءات لتوسيع الامكانيات والطاقات الكامنة في سياق الحفاظ على الطائرات وصيانتها، عن تطوير الطاقات المحلية في مجال اصلاح وصيانة طائرات نقل الركاب، وذلك بفضل تنامي العلاقات بين هذه المنظمة الوطنية مع الشركات المعرفية داخل البلاد.

وثمن مساعد وزير الطرق، بجهود الكوادر الفنية الواعية والمختصة الايرانية في مجال صناعة الطائرات، مؤكدا انه بفضل هذه الخطوات والتعاون البناء بين منظمة الطيران المدني مع الشركات المعرفية، استطعنا ان تمضي قدما وبوتير سريعة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وسلط هذا المسؤول، الضوء على الطاقات المحلية في مجال تصنيع الطائرات، قائلا : اننا نستيطع ان نعلن بكل ثقة ان الطاقات الشبابية المختصة في ايران قادرة على تحقيق هذا الانجاز ايضا.

واضاف محمدي بخش، انه فريقا اجنبيا مختصا في شؤون الملاحة الجوية، قام خلال الفترة الاخيرة بتفقد المصانع المحلية الناشطة في مجال انتاج الطائرات، وقد اعرب اعضاءه عن ذهولهم في ضوء الامكانيات والمستوى التقني الذي وصلت اليه ايران الاسلامية في هذه الصناعة الوطنية.

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