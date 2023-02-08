منظمة الطيران المدني الايراني تقدم شكوى ضد امريكا بسبب انتهاك قوانين ايكائو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الطرق، رئيس منظمة الطيران المدني الايراني، محمد محمدي بخش، قال: إن الوثيقة الرسمية لشكوانا هي انتهاك امريكا قواعد منظمة الطيران المدني الدولي "ايكائو" بشأن ایقاف عشر طائرات (ATR ) في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وأضاف "محمد محمدي بخش" اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع المشترك مع شركات الطيران، رداً على سوال بشأن ما هو حل إيران لإنهاء إيقاف 10 طائرات من طراز إيه تي آر؟ قال: ابلغنا الموضوع لمنظمة ايكائو واعلنا ان ايقاف هذه الطائرات يشكل الوثيقة الرسمية لشكوى ايران من امريكيا.

وأضاف: عندما زارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إيران أعلنا عن العقوبات الأمريكية المفروضة علينا والآن ، قدمنا شكوى رسمية ضد امريكا بأن استمرار هذه السلوكيات يتعارض مع روح قواعد منظمة الطيران المدني الدولي ويهدد بشكل مباشر سلامة الطيران.

وعما تعود هذه الطائرات الى الخدمة قبل العام الايراني الجديد (21مارس 2023) اجاب محمدي بخش : لا يمكن إعادة عدد كبير من الطائرات حتى الشهر المقبل، لكننا سنواصل حركة اصلاح وصيانة قطع غيار الطائرات.

وأضاف رئيس منظمة الطيران المدني: لقد أحضرنا 175 طائرة للخدمة ونحاول زيادة عدد الطائرات عن طريق استيراد الأسطول" للوصول الى 550 طائرة.

وحول الطائرات المستوردة التي هي طائرات قديمة ووصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي قال: إذا تم إجراء فحوصات دورية فمن الممكن الطيران بأمان.

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