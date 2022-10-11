الحرس الثوري يلقي القبض على جاسوس يعمل لصالح الموساد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضح حجة الاسلام ابراهيم حميدي، في تصريح له اليوم، ان هذا المتهم كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية ومزعزعة للامن في محافظة كرمان، لكنه فشل وتم احباط هذا المخطط بفضل جهود ويقظة القوات المنتسبة الى استخبارات الحرس الثوري.

واضاف، ان هذا المعتقل كان يواصل نشاطاته تحت غطاء الاعمال الحرة والتجارة، وقام بزيارات عديدة الى الدول المختلفة لنقل المعلومات وتلقي التدريبات لتنفيذ عمليات تخريبية بتوجيه ضباط مخابرات صهاينة، وكان على اتصال مع منظمات ومؤسسات عسكرية ومخابراتية باستخدام اجهزة مشفرة؛ مبينا ان اخر زيارة له كانت الى مدينة اربيل في كردستان العراق.

وتابع رئيس دائرة القضاء في محافظة كرمان، ان العنصر المذكور كان بصدد مغادرة البلاد وفي حوزته بعض المعلومات، ولقاء احد العناصر الاستخبارية التابعة للكيان الصهيوني في احدى الدول الاقليمية لتسلم مهمة جديدة، لكنه وقع في قبضة القوات الامنية قبل ان يتمكن من المغادرة.

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