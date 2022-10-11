لواء صهيوني: حزب الله جعل الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أفيفي قال: "نشهد سابقة خطيرة هنا يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات"، معتبرا أن "حزب الله جعل الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيها"، ورأى أن التوصل إلى اتفاق هو "هدوء مؤقت لا يعني شيئا عن استراتيجية طويلة الأمد".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن “الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”، معربة عن أملها بأن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد أنه تم التوصل إلى “اتفاق تاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

المصدر: المنار

/انتهى/