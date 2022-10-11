  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٢٢ م

لواء صهيوني: حزب الله جعل الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيه

لواء صهيوني: حزب الله جعل الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيه

هاجم اللواء احتياط في جيش العدو الصهيوني، أمير أفيفي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن “حزب الله أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أفيفي قال: "نشهد سابقة خطيرة هنا يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات"، معتبرا أن "حزب الله جعل الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيها"، ورأى أن التوصل إلى اتفاق هو "هدوء مؤقت لا يعني شيئا عن استراتيجية طويلة الأمد".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن “الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”، معربة عن أملها بأن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد أنه تم التوصل إلى “اتفاق تاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

المصدر: المنار

/انتهى/

رمز الخبر 1927121
https://ar.mehrnews.com/news/1927121/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات