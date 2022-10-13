انضمام أوكرانيا للناتو سيشعل حربا عالمية ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة تاس الروسية، عن فينيديكتوف قوله في مقابلة إن "كييف تدرك جيدا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدا حتميا إلى حرب عالمية ثالثة".

وأضاف: "على ما يبدو، فإن هذا ما يعولون عليه.. لخلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى". وكرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب، من خلال مساعدته أوكرانيا، يشير إلى أنه "طرف مباشر في الصراع".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، قال إن المنظمة ليست في صراع مع روسيا و"هذه حرب بدأها بوتين باختياره"، وقال: "نحن نوجه مساعدات لدولة مستقلة في أوروبا تحاول الدفاع عن نفسها، وسوف نستمر في هذه المساعدة".

وجاء ذلك في مقابلة لستولتنبرغ مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، الأحد. وحول التلويح باستخدام أسلحة نووية مؤخرا، قال ستولتنبرغ إن خطاب الرئيس الروسي "خطير ومتهور، ولكنه شيء سمعناه من قبل عدة مرات، ومع ذلك فإنه لا يغير حقيقة أنه خطير، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى أن نوصل لبوتين (رسالة مفادها) أن أي استخدام لهذه الأسلحة، ستكون له تداعيات خطيرة ضد روسيا".

وحول الرد المناسب على ضم روسيا أراضي أوكرانية، قال إن "أفضل رد الآن هو ما يحدث من تزويد أوكرانيا بالمساعدات". وقال: "الحلفاء يزيدون الدعم لضمان استعادة الأراضي المحتلة". وقال إن الفضل في تقدم أوكرانيا في ليمان "يعود إلى شجاعة ومهارة الأوكرانيين، وأيضا إلى الأسلحة المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لأوكرانيا".

وحول طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"، قال إن الحلف يعتمد "سياسة الباب المفتوح، ولكل دولة عضو فيه الحق في أن تختار مسارها، وأي قرار بشأن العضوية يتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"./انتهى/

المصدر: عربي 21