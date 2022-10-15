السعودية تعلن تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني في تغريدة في "تويتر"، الجمعة، إنّه تحدث إلى ولي العهد السعودي وشكره على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية، خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي إنّه اتفق مع ابن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الاتفاق بشأن المساعدات المالية لأوكرانيا.

المساعدات السعودية تتزامن مع التلويح الأميركي بفرض عقوبات على السعودية بعد قرارها خفض إنتاج النفط، فيما اعتبرت الأخيرة أنّ قرارها "اقتصادي بحت"، رافضة تصريحات واشنطن التي تتهمها بالانحياز إلى جانب روسيا.

وفي خضمّ خلافٍ قائمٍ بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط، يبدو أن واشنطن تلوح باتخاذ إجراءات ضد الرياض، آخرها تصريح لعضو مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور كريس كونز، الذي قال إنّ من المرجح أن يعلّق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة إلى السعودية.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، الشهر الماضي، أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

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