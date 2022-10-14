رؤساء دول ودبلوماسيون وسفارات عاملة بالعراق يُهنئون بانتخاب لطيف وتكليف السوداني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه بعث الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي برقية تهنئة الى عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا، وقد أعرب رئيسي في برقيته عن أمله "بأن تخطو الحكومة العراقية الجديدة باتجاه تنمية وازدهار العراق".

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية بالمناسبة تمنى فيها لرشيد التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق ومؤكداً أهمية التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

فيما قدم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري التهاني للرئيس المنتخب، وقال في تغريدة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقاتنا والمساعدة في بناء عراق قوي ومستقل ومستقبل مزدهر للشعب العراقي".

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "التطلع قدماً إلى علاقة تعاون مع الرئيس العراقي المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لمواصلة العمل معاً جنباً الى جنب من خلال الحكومة الجديدة من أجل خلق فرص العمل ومكافحة التغير المناخي وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

كما هنأ السفير الألماني مارتن جايغر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً للجمهورية ومحمد شياع السوداني بتكليفه لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة متمنياً لهما التوفيق في مهامهما ومؤكداً أن "ألمانيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم أصدقائنا العراقيين".

كما هنأت السفارة الفرنسية في العراق محمد شياع السوداني بمناسبة تسميته بمنصب رئيس الوزراء، معربة عن استعدادها "للعمل معه بشكل وثيق".

ودعت السفارة الفرنسية إلى "تشكيل حكومة تعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي بكافة مكوناته وللشباب بصورة خاصة"، لافتة الى أن "فرنسا ستقدم له كل دعمها لتعزيز المؤسسات العراقية، وتدعيم دور الدولة، والعمل معه من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة الذي يعد العراق إحدى ركائزه ذا سيادة ولاعبا لدور التهدئة والتوازن".

وتابعت أن "فرنسا مستعدة للاستمرار في تقديم دعمها الكامل للسلطات العراقية في جهودها الرامية الى حفظ سيادة اراضيه، وتوفير الأمن للشعب، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الاحتباس الحراري".

من هو الرئيس العراقي المنتخب عبداللطيف جمال رشيد:

ولد الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف جمال رشيد،في أغسطس عام 1944 في مدينة السليمانية شمال العراق.

بدأ نشاطه السياسي في ستينيات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضوا فعالا فيه ومن ثم قياديا في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا.

وكان له دور بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عند تأسيسه في عام1975 والذي انبثق من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

شارك في اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بالنظام البعثي البائد في العراق عام 2003 حيث كانت له بصمة في المؤتمرات التي حضرها بشهادة الكثير من قادة المعارضة العراقية؛ لينتخب بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي عضوا في المجلس التنفيذي، وانتخب لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عام 1992 حتى سقوط النظام البائد.

كما كان عبد اللطيف رشيد عضوا قياديا في مجلس دولي لمكافحة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها حزب البعث السابق.

وتم اختياره في عام 2003 ليكون وزيرا للموارد المائية ولغاية نهاية عام 2010 وبعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد المائية تم ترشيحه من قبل الحكومة العراقية لشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة وفي عام 2010 عين مستشارا أقدم لرئيس الجمهورية والذي استمر فيه حتى انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.

من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف؟

ولد محمد شياع السوداني في بغداد بمدينة الحرية عام 1970 من عائلة متوسطة وكان والده شياع موظفا في المصرف الزراعي وهو الابن البكر للشيخ صبار حاتم الصيهود يتصف بالالتزام الديني والاخلاق الحميدة والثقافة الواسعة وحبه لعمل الخير.

انخرط في العمل بصفوف حزب الدعوة الاسلامية عام 1974 وألقي القبض عليه بعد عودته من فرنسا عام 1980 من رحلة علاج بعد كشف مجموعته بالحزب، اذ تم التحرز عليه في مستشفى في باريس من قبل امن السفارة وتمت اعادته قسرا على الرغم من حاجته لاجراء عملية جراحية.

وكان لوالده الشهيد اثر كبير في حياة المهندس محمد، صاحب السيرة الذاتية، اذ كان يرافقه في كل جولاته وزياراته فضلا عن البرنامج التربوي الصارم في الدراسة وحفظ القرآن ومبادئ الاخلاق الحميدة التي اصبحت اساسا بيِّنا على شخصية محمد شياع السوداني.

شرفه الله وهو في العاشرة من عمره باستشهاد والده ضمن كوكبة شهداء حزب الدعوة الاسلامية في عام 1980 فضلا عن خمسة شهداء مــن افراد العائلة.

بداية حياته السياسية: شارك في الانتفاضة الشعبانية بتاريخ 1-3-1991 للخلاص من الدكتاتورية وازالة نظام الظلم البعثي وبسبب المضايقات الامنيـة التـي اعقبت قمع الانتفاضة سكن بغداد لمدة ثلاث سنوات لحين تخرجه من الكلية.

قدم طلباً للتعيين في عام 1995 لكنه لم يباشر إلا بتاريخ 4-6-1997 بسبب صعوبة الحصول على الموافقات الامنية كونه من ذوي المعدومين في زمن النظام الدكتاتوري المباد. لديه خدمة فعلية لمدة ست سنوات في مديرية زراعة ميسان تسلم فيها مسؤوليات عدة منها رئاسة شعبة زراعة كميت وعلي الشرقي وقسم الانتاج النباتي وكان المهنـــدس المشرف على البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

السيرة السياسية بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام ٢٠٠٣:

١. عمل منسقا بين الهيئة المشرفة على ادارة محافظة ميسان وبين السلطة عام ٢٠٠٣.

٢. قائممقام مدينة العمارة لعام 2004.

٣. عضو مجلس محافظة ميسان 2005 – 2009.

٤. عضو مجلس محافظة ميسان للمرة الثانية.

٥. محافظ ميسان لعام 2009.

٦. وزير حقوق الانسان فــي 22-12-2010.

٧. رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وكالة 2011 ولغاية تشرين الاول 2012.

٨. وزير الزراعة وكالة خلال عام 2013.

٩. رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة لعام 2014 حتى بداية شهر كانون الثاني 2015.

١٠. وزير الهجرة والمهجرين وكالة لعام 2014.

١١. شارك في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٤ في محافظة بغداد لأول مرة ضمن قائمة دولة القانون عن حزب الدعوة تنظيم العراق وفاز بمقعد عن بغداد واحتل التسلسل الرابع في عدد الأصوات ضمن القائمة.

١٢. وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 8-9-2014 .

١٣. وزير المالية وكالة لعام 2014-2015 (لمدة محدودة).

١٤. رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق.

١٥. رئيس لجنة تنفيذ القرار رقم 3.

١٦. رئيس هيئة الحماية الاجتماعية 2014.

١٧. وزير التجارة وكالة منذ شهر تشرين الاول عام 2015 ولغاية 28/4/2016.

١٨. وزير الصناعة وكالة بتاريخ 14/8/2016.

١٩. انتخب عضوا في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لثلاث سنوات 2017-2019 وعضوية لجنة الحريات النقابية لاول مرة في تاريخ الوزارة.

٢٠. انتخب رئيسا لمجلس ادارة منظمة العمل العربية بالاجماع في القاهرة لمدة عامين 2017-2018.

عضوية اللجان:

- عضو اللجنة الوزارية العليا لمتابعة مطالب المتظاهرين 2013.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين جراء السيول والامطار 2013- 2014.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض المواطنين المتضررين جراء مياه الامطار في بغداد.

- رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات الدولية.

- رئيس اللجنة الوزارية للتفاوض في مشروع ميناء الفاو الكبير.

- رئيس لجنة استيعاب حَمَلَة الشهادات العليا في دوائر الدولة بتكليف من مجلس الوزراء.

- رئيس اللجنة الوزارية لمشروع ماء البصرة الكبير.

- رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والاردن.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والتشيك.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والمانيا.

عضوية اللجان الحالية:

1- رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل.

2- رئيس مجلس العمل والشؤون الاجتماعية.

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