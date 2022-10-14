الرئيس الايراني يهنئ زعماء وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة مولد النبي الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي قادة وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الاعظم محمد مصطفى (ص) .
وقال الرئيس الايراني في رسالة وجهها إلى زعماء الدول الإسلامية وشعوبها إن حياة النبي (ص) هي أسمى نموذج للكمال والعطاء والأخلاق والصفات الإنسانية القيمة، هو كالنور الذي ينير ويوجه درب البشرية في عالمنا الحاضر.
وأعرب رئيسي عن أمله في المزيد من الوحدة والتضامن بين الأمة الإسلامية وعلو الإسلام في كل أنحاء العالم ببركة هذه الأيام البهيجة وبالاتكاء على العزيمة والإرادة والإيمان لجميع مسلمي العالم .
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