الرئيس الايراني يهنئ زعماء وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة مولد النبي الشريف

وأعرب رئيسي عن أمله في المزيد من الوحدة والتضامن بين الأمة الإسلامية وعلو الإسلام في كل أنحاء العالم ببركة هذه الأيام البهيجة وبالاتكاء على العزيمة والإرادة والإيمان لجميع مسلمي العالم .

/انتهى/