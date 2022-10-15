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١٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٢٤ م

كنعاني:

إيران تعرب عن تعاطفها مع اسر الضحايا الانفجار المؤلم الذي وقع في تركيا

إيران تعرب عن تعاطفها مع اسر الضحايا الانفجار المؤلم الذي وقع في تركيا

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،ناصر كنعاني، عن تعاطفه مع اسر ضحايا حادث الانفجار المؤلم في منجم بتركيا، والذي اسفر عن مقتل واصابة عدد من العاملين هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح اليوم السبت، قدم كنعاني بالمناسبة العزاء والمواساة الى الحكومة والشعب التركيين الصديقين والشقيقين؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ على المتوفين برحمته الواسعة وعلى ذويهم بالصبر الجميل، وبالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المرير.

ولقي ما لا يقل عن 40 عاملا على الأقل، مصرعهم واصيب 11 اخرين، اثر انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود شمال غربي تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، غداة الانفجار الذي وصف أحد أسوأ الحوادث الصناعية منذ سنوات في تاريخ البلد، "أحصينا 40 قتيلا بالمجموع، وتمكن 58 من عمال المنجم من النجاة بأنفسهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1927195
https://ar.mehrnews.com/news/1927195/

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