كنعاني: التدخل والعدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عبر صفحته على إنستجرام اليوم (الأحد) ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخلية عقب اعمال الشغب الأخيرة في إيران: منذ بداية هذه الاعمال في إيران، أمس السبت، دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن ولألف مرة ،الاعمال الشغب في إيران من خلال تصريحاته التدخلية.

وأضاف: أن إيران أقوى وأكثر استقرارًا من الاستسلام لعقوباتك القاسية وتهديداتك السخيفة. لاننا شعب تاريخي ولنا جذور عميقة في التاريخ. منذ انقلاب أغسطس 1953 وحتى اليوم، سجلت سياسات الحكومة الأمريكية المعادية لإيران جيدًا في أذهاننا جميع جرائمها وعنفها . عادت امريكا ان تصطاد من الماء العكر ولكن لازم ان تتذكر هذه هي إيران: أرض الرجال والنساء الشامخين.

وتابع كنعاني: "في منزلنا نتحدث سويًا، نعمل معًا، معًا سنحاول مداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، معًا سندافع عن استقلال إيران وجميعا سنكون يدا واحدة.

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