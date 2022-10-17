الاتحاد القطري لكرة القدم: قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولة قطر لتكون المضيفة لكأس آسيا 2023 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وجاء في تغريدة للاتحاد القطري لكرة القدم: "رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023".

وأكّد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب البيان الذي نشر على موقع الاتحاد الآسيوي: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا".

وأضاف: "يجب أيضاً أن نشكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على إبداءهما الاهتمام باستضافة هذه البطولة".

وأوضح: "قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".

وتابع: "بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أنّ العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظلّ امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنيظيمة العالية، فإننا واثقون أنّ قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا".

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