"تل أبيب" تستدعي السفير الأسترالي بعد تراجع الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه نقلت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى الاحتلال بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني".

وأعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.

ونشرت الحكومة الأسترالية بيانًا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق بأن "القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين".

وأضافت أنها قررت عكس قرار الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون، وألغت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن "السفارة الأسترالية كانت وستظل دائمًا في تل أبيب".

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