اللواء صفوي: 22 دولة تتقدم بطلب شراء المسيرات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعلن المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى صفوي في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس الذي عقد صباح اليوم في جامعة الإمام الحسين (ع)إن حرس الثورة الاسلامية مؤسسة تهتم بحقوق الانسان وولديها الانتماء الى الانسانية وهذا الانتماء سيبقى حتى النهاية.

وأشار إلى أن العدو يخطط لخلق مسافة بين الشعب والنظام وقوات حرس الثورة الاسلامية. يجب القضاء على نقاط الضعف والقصور لمواجهة العدو وهزيمة العدو.

وقال اللواء صفوي: نحن واثقون من أننا سنفوز بتعاون أمة متحدة ويتطلب الأمر الحكم السليم. لذلك لا يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني ان تخدع الشعب الايراني.

وأشار إلى أنه قبل الثورة كان يتم توريد حوالي 80٪ من المعدات الدفاعية من الخارج، وقال: اليوم ننتج أكثر من 80٪ من المعدات الدفاعية بالداخل.

في الوقت نفسه، أعلن مساعد ومستشار القائد الأعلى: 22 دولة تتقدم بطلب شراء المسيرات الايرانية منا.

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