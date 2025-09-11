  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٧:٥٩ م

الرئيس الايراني: لا تستطيع اي قوة دفعنا للاستسلام

قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس ان اي قوة في العالم لا تستطيع الطمع بنا ودفعنا الى الاستسلام ان اتخذنا معا القرار من اجل شموخ البلاد وعزتها وتصرفنا بشكل صحيح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس بزشكيان وهو يتكلم في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة اردبيل (شمال غرب) ان الشعب الذي يقرر معا ويخطط بشكل صحيح ومن اجل شموخ البلاد ورفعتها، فان لا احد يستطيع دفعه الى الاستسلام.

واضاف ان الخطوة الاولى تتمثل في المعرفة، فيجب معرفة قدراتنا ونعلم الى اين نريد ان نتحرك موضحا ان الاقتصاد يرد على هذه الاسئلة وماذا يجب ان ننتج وباي جودة واي نسبة وكمية ننتج.

واوضح انه يجب ان نقدر مواردنا حق قدرها كما يجب الافادة من الخبرات الدولية. مضيفا اننا يجب ان ننجز دراسات علمية ومن ثم نقرر ما هي افضل الاساليب الممكنة اتباعها.

