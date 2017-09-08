اللواء صفوي يحذر من انفصال إقليم كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء انالمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية لفت يوم الخميس خلال كلمة له الى ان هناك مؤامرة جديدة يتم التحضير لها بعد هزائم الارهابيين في سوريا والعراق، قائلا، ان اعداء المسلمين الصهاينة والبريطانيون والامريكان يفكرون بتقسيم سوريا والعراق.

وأشار اللواء صفوي الى ان تقسيم شمال العراق يعني بالضرورة بدء حرب وايجاد فوضى طويلة الامد لتلك المنطقة، قائلا، ان المتضرر الاول من هذا التقسيم سيكون اكراد شمال العراق.

وتابع بالقول، أن ايران وتركيا وسوريا والعراق تعارض انفصال كردستان العراق، قائلا، دون شك ان هذا التقسيم من شأنه خلق عدم استقرار وحرب طويلة الامد.

في الختام عبر عن أمله في ان يقضي الشعب الكردي في المنطقة على خطط الدول الاجنبية التي تريد تقسيم العراق./انتهى/