ايران تعلق على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "أوروبا حديقة، وبقية العالم غابة!" وكتب على صفحته عبر تويتر: "إن استعارة الحديقة / الغابة هي عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تمنح الغرب الحق في الغزو والاحتلال" لقد انتهى هذا العصر والعالم متعدد الأقطاب خلف الباب.

وقال: على الاتحاد الأوروبي إما قبول الحقائق وإما سيستمر في التراجع .

وكان بوریل، قد وصف قارة أوروبا بأنها حديقة وبقية البلدان بأنها غابة.

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