ايران تعلق على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "أوروبا حديقة، وبقية العالم غابة!" وكتب على صفحته عبر تويتر: "إن استعارة الحديقة / الغابة هي عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تمنح الغرب الحق في الغزو والاحتلال" لقد انتهى هذا العصر والعالم متعدد الأقطاب خلف الباب.
وقال: على الاتحاد الأوروبي إما قبول الحقائق وإما سيستمر في التراجع .
وكان بوریل، قد وصف قارة أوروبا بأنها حديقة وبقية البلدان بأنها غابة.
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